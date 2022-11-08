المعهد القضائي ينظم دورة تطويرية خاصة بالدعاوى المدنية والجزائية

نظم المعهد القضائي، اليوم الثلاثاء، دورة تطويرية للموظف الحقوقي الخاصة بالدعاوى المدنية والجزائية والتي تستمر لمدة ثلاثين يوما.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الدورة شهدت مشاركة ستة وثلاثين موظفا من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، حيث تضمن منهاجها ستة مواد تخصصية يُحاضر فيها السادة القضاة من ذوي الاختصاص".