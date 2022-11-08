وصول بعثة تنقيب من جامعة باريس الى موقع خرسباد الاثري في نينوى (صور)

وقال شلغم في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "البعثة عقدت اجتماعا في مبنى المفتشية بحضور مفتش آثار وتراث نينوى خيرالدين احمد تم خلاله مناقشة العديد من الامور التي تخص العمل المسحي متفقين على مواصلة التعاون المشترك بين الطرفين".



واوضح شلغم ان "البعثة ستعقد ندوة خاصة خلال الشهر الحالي في قاعة البهو الملكي يلقيها الفريق الفرنسي تتضمن الطرق والأساليب الحديثة المستخدمة في المسح الاثري ونتائج المسح في خورسباد".