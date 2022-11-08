"نسب كبيرة غير معفرة".. برلماني يوجه طلباً للسوداني يخص مادة الحنطة

وقال التميمي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شركتي ما بين النهرين والعراقية لإنتاج البذور التابعتين لوزارة الزراعة لديهما 360 الف طن من مادة الحنطة، ولم يتم تعفير أي كيلو من هذه النسبة الكبيرة".وأضاف، أن "رئيس الوزراء محمد السوداني قدم دعماً للفلاحين بنسبة 70 بالمئة"، لافتا الى أن "التجار بدأوا بجمع القطوعات وتخزينها؛ لكي يتم تسويقها في الموسم المقبل".وطالب التميمي، وزارة الزراعة بـ"عدم تسليم أي نسبة من المواد الزراعية الا بعد تعفيرها؛ من أجل عدم استخدامها لأغراض العلف الحيواني وخزنه لتسويقه مرة أخرى؛ ولكي يبقى فقط مخصص للزراعة".وتابع عضو مجلس النواب: "نطالب رئيس الوزراء بالإيعاز الى وزارة الزراعة لأنها غير جادة بتعفير مادة الحنطة".