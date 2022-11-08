الدفاع المدني تعلن إيجاد "ثغرة" لإنقاذ ضحايا حريق الوزيرية (فيديو)

السومرية نيوز – محليات

كشفت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، تطورات جديدة تخص حريق الوزيرية في العاصمة بغداد.



وقال اعلام المديرية لـ السومرية نيوز، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من وجود "ثغرة" لإنقاذ ضحايا الحريق الذي استمر يوماً كاملاً والنزول الى قبو بناية الوزيرية"، مؤكدا وجود "أكثر من 10 مفقودين داخل البناية المحترقة بالوزيرية بحسب ذويهم".

وأكد انه "خلال الساعات القليلة القادمة ستتمكن فرق الدفاع المدني من انقاذ الضحايا"، مبينا ان "النيران تم اخمادها بشكل كامل".

وفي وقت سابق، أعلنت مديرية الدفاع المدني، عن اندلاع حادث حريق داخل بناية مكونة من عدة طوابق بمنطقة الوزيرية تحتوي على مخازن للعطور.

وتعرض مدير عام الدفاع المدني، كاظم بوهان، وعدد من المنتسبين، يوم أمس الاحد، الى الاصابة جراء انهيار بناية تجارية "محترقة" في منطقة الوزيرية بالعاصمة بغداد.