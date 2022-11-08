واسط.. الحبس الشديد لمنتسب أمني أبتز طالبة وهددها بنشر صورها

وذكرت المحكمة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها "أصدرت حكما بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق منتسب شرطة اعترف بأبتزاز وتهديد طالبة جامعية بنشر صورها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي لقاء علاقة غرامية معها".