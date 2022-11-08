الصحة تعلن وصول ادوية لعلاج الأورام السرطانية

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تم انجاز كافة الاجراءات الجمركية المتعلقة بعقود هذه المواد بعد وصولها من قبل قسم الإخراج الجمركي".وأشارت الوزارة إلى أنه "سيتم توزيع الأدوية على دوائر الصحة في بغداد والمحافظات وحسب الاحتياج".