الرافدين يطلق سلفة ٢ مليون لاداء مناسك العمرة

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
19
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
19
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
04:00 AM
الى
05:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الغاز حول العالم.. تحذير دولي يخص سقف الأسعار
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
اعلان
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-437588-638035104416949272.jpg
الرافدين يطلق سلفة ٢ مليون لاداء مناسك العمرة
محليات
2022-11-08 | 08:18
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
السومرية نيوز
5,202 مشاهدة
اعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، عن اطلاق سلفة ٢ مليون لاداء مناسك العمرة من دون فائدة.
وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " مصرف الرافدين قرر منح سلفة 2 مليون دينار لموظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف وغير الموطنة لغرض اداء مناسك العمرة".
واوضح ان "المصرف اعلن عن منح السلفة للراغبين باداء مناسك العمرة وفق الشروط والضوابط التالية :
1- يشترط بالموظف طالب السلفة ان يكون على الملاك الدائم.
2- مبلغ السلفة ( 2 ) مليون دينار ( مليوني دينار ) .
3- مدة السلفة ( 20 ) شهر تسدد بأقساط متساوية .
4- تكون السلفة بضمانة الماستر كارد للموظفين الموطنة رواتبهم لدى مصرفنا حصرا .
5- تقديم كفيل موطن راتبه لدى مصرفنا حصرا للموظفين غير الموطنة رواتبهم لدى مصرفنا وعدم قبول الكفالات المتقابلة .
6- تمنح السلفة بدون فائدة .
المستمسكات المطلوبة
- تقديم المستمسكات الثبوتية ( هوية الاحوال – شهادة الجنسية – بطاقة السكن او البطاقة الموحدة – هوية الدائرة ) على ان لا يمضي على هوية الاحوال المدنية اكثر من 10 سنوات وعلى ان يتم التأكد من صحة صدور احدى الهويات باستثناء البطاقة الوطنية ( ويمكن اعتماد جواز السفر او صورة قيد لهوية الاحوال المدنية في حالة مضي اكثر من عشر سنوات على تاريخ اصدار هوية الاحوال المدنية .
- تأييد صادر من دائرة المستلف باستمراره بالخدمة وعلى الملاك الدائم ومقدار صافي راتبه والتأكد من صحة الصدور .
- التعهدات الخاصة بدائرة المستلف والكفيل".
المحرر:
سعد أحمد
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
السومرية تنشر قرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم
سياسة
31.62%
09:01 | 2022-11-08
السومرية تنشر قرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم
09:01 | 2022-11-08
وزير الداخلية يعفي مديرين عامين وقائدي شرطة الكرخ والرصافة - عاجل
أمن
25.61%
10:08 | 2022-11-07
وزير الداخلية يعفي مديرين عامين وقائدي شرطة الكرخ والرصافة - عاجل
10:08 | 2022-11-07
تأكيدا للسومرية.. البنك المركزي يقرر إيقاف التعامل بـ"الدولار" مع 4 مصارف
محليات
21.41%
05:06 | 2022-11-07
تأكيدا للسومرية.. البنك المركزي يقرر إيقاف التعامل بـ"الدولار" مع 4 مصارف
05:06 | 2022-11-07
مقتل شخص امريكي الجنسية وسط بغداد - عاجل
أمن
21.36%
12:30 | 2022-11-07
مقتل شخص امريكي الجنسية وسط بغداد - عاجل
12:30 | 2022-11-07
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
مسلسل الحرائق يستمر في العراق - Morning Live - الحلقة ١٦١ | 2022
05:00 | 2022-11-08
Morning Live
مسلسل الحرائق يستمر في العراق - Morning Live - الحلقة ١٦١ | 2022
05:00 | 2022-11-08
ناس وناس
سوق حي العامل - حلقة ٣٣٢ | الموسم 5
04:00 | 2022-11-08
ناس وناس
سوق حي العامل - حلقة ٣٣٢ | الموسم 5
04:00 | 2022-11-08
Celebrity
الفنان جو أشقر - حلقة ٢٨
14:50 | 2022-11-07
Celebrity
الفنان جو أشقر - حلقة ٢٨
14:50 | 2022-11-07
بالمختزل
موازنة 2023 .. العجز يطارد أحلام المنتظرين - بالمختزل - حلقة ٦٠ | الموسم 1
14:00 | 2022-11-07
بالمختزل
موازنة 2023 .. العجز يطارد أحلام المنتظرين - بالمختزل - حلقة ٦٠ | الموسم 1
14:00 | 2022-11-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-11-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-11-07
خط أحمر
قرر بيع ابنته بمبلغ 37 مليون! - الحلقة ٦١ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-11-06
خط أحمر
قرر بيع ابنته بمبلغ 37 مليون! - الحلقة ٦١ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-11-06
عشرين
البرلمان الخامس.. جلسات تقليدية ومشاريع جدلية ..هل توقفت رياح التشريع - حلقة ٥٤ | 2022
14:00 | 2022-11-06
عشرين
البرلمان الخامس.. جلسات تقليدية ومشاريع جدلية ..هل توقفت رياح التشريع - حلقة ٥٤ | 2022
14:00 | 2022-11-06
رحال
مملكة الحضر في محافظة نينوى واحد من اهم المعالم الأثرية في العالم - الحلقة ٢٧ | الموسم 3
14:30 | 2022-11-05
رحال
مملكة الحضر في محافظة نينوى واحد من اهم المعالم الأثرية في العالم - الحلقة ٢٧ | الموسم 3
14:30 | 2022-11-05
اسرار الفلك
من ٥ الى ١١ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
02:00 | 2022-11-05
اسرار الفلك
من ٥ الى ١١ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
02:00 | 2022-11-05
Dayane & The City
اجمل المفروشات الفخمة.. ولقاءات حصرية - حلقة ١٣ | الموسم 3
16:00 | 2022-11-04
Dayane & The City
اجمل المفروشات الفخمة.. ولقاءات حصرية - حلقة ١٣ | الموسم 3
16:00 | 2022-11-04
الأكثر مشاهدة
Morning Live
مسلسل الحرائق يستمر في العراق - Morning Live - الحلقة ١٦١ | 2022
05:00 | 2022-11-08
Morning Live
مسلسل الحرائق يستمر في العراق - Morning Live - الحلقة ١٦١ | 2022
05:00 | 2022-11-08
ناس وناس
سوق حي العامل - حلقة ٣٣٢ | الموسم 5
04:00 | 2022-11-08
ناس وناس
سوق حي العامل - حلقة ٣٣٢ | الموسم 5
04:00 | 2022-11-08
Celebrity
الفنان جو أشقر - حلقة ٢٨
14:50 | 2022-11-07
Celebrity
الفنان جو أشقر - حلقة ٢٨
14:50 | 2022-11-07
بالمختزل
موازنة 2023 .. العجز يطارد أحلام المنتظرين - بالمختزل - حلقة ٦٠ | الموسم 1
14:00 | 2022-11-07
بالمختزل
موازنة 2023 .. العجز يطارد أحلام المنتظرين - بالمختزل - حلقة ٦٠ | الموسم 1
14:00 | 2022-11-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-11-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-11-07
لقطات
"الكل يعيروني بالعوره&".. رهف بحاجة لعملية طارئة للعين | Morning Live
07:00 | 2022-11-07
لقطات
"الكل يعيروني بالعوره&".. رهف بحاجة لعملية طارئة للعين | Morning Live
07:00 | 2022-11-07
خط أحمر
قرر بيع ابنته بمبلغ 37 مليون! - الحلقة ٦١ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-11-06
خط أحمر
قرر بيع ابنته بمبلغ 37 مليون! - الحلقة ٦١ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-11-06
عشرين
البرلمان الخامس.. جلسات تقليدية ومشاريع جدلية ..هل توقفت رياح التشريع - حلقة ٥٤ | 2022
14:00 | 2022-11-06
عشرين
البرلمان الخامس.. جلسات تقليدية ومشاريع جدلية ..هل توقفت رياح التشريع - حلقة ٥٤ | 2022
14:00 | 2022-11-06
رحال
مملكة الحضر في محافظة نينوى واحد من اهم المعالم الأثرية في العالم - الحلقة ٢٧ | الموسم 3
14:30 | 2022-11-05
رحال
مملكة الحضر في محافظة نينوى واحد من اهم المعالم الأثرية في العالم - الحلقة ٢٧ | الموسم 3
14:30 | 2022-11-05
اسرار الفلك
من ٥ الى ١١ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
02:00 | 2022-11-05
اسرار الفلك
من ٥ الى ١١ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
02:00 | 2022-11-05
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اعلان
إستفتاء
بعد وعوده بالتغيير، هل سيمضي السوداني نحو حكومة خدمات؟
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.