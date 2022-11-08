بالوثائق.. تقرير للرقابة المالية يكشف عن مخالفات في وزارة النقل

وجاء في الوثائق التي ارسلت الى رئيس وزراء محمد شياع السوداني، تفاصيل تقرير ديوان الرقابة المالية المكون من خمس صفحات وتحدث عن مخالفات قامت بها معاون مدير عام في وزارة النقل ايمان محمد عبد الرضا.وأشار التقرير الى وجود شبهات تزوير من اجل حصولها على درجة معاون مدير عام على الرغم عدم استيفائها للشروط القانونية لاشغال هذه الدرجة، بحسب الوثائق.وطالبت الوثائق من السوداني باتخاذ الاجراءات القانونية العاجلة بشأن ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي.وسبق أن حذرت مصادر من أن “ايمان محمد عبد الرضا التي كانت مستشارة لوزير النقل السابق ناصر بندر تحظى برعاية الوزير الحالي برغم انها متهمة بشبهات تزوير”، بحسب الوثائق.