التربية تصدر توجيها يخص أزمة الكتب المنهجية

أكد وزير التربية إبراهيم نامس، اليوم الثلاثاء، إن أزمة الكتب المنهجية في طريقها للحل.

وقالت وزارة التربية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن " وزير التربية إبراهيم نامس وجه بإكمال طباعة الكتب المنهجية في وقت قياسي".



وأضافت إن "الوزير أكد ان ازمة الكتب المنهجية في طريق الحل".

