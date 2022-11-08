الخارجية تصدر بياناً بشأن وفاة عراقي في إيران

اصدرت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن الحادث الذي أودى بحياة طالب عراقيّ في إيران.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الوزارة تابعت باهتمام بالغ، الحادث الذي أودى بحياة طالب عراقيّ بمدينة الاهواز في الجمهورية الاسلامية الايرانية".



وأضاف، أن "قنصليتنا العراقية قدمت الدعم اللازم بالتنسيق مع السلطات المعنية هناك، وعائلة المتوفى للوقوف على ملابسات الحادث".