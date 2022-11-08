المرور تحدد اسباب الزحامات الخانقة في شوارع بغداد

وقال القيسي خلال حديثه في برنامج "عشرين" الذي تبثه فضائية السومرية، إن "كثرة المركبات واستيدراها غير الممنهج في العراق، وقلة الشوارع وطبيعة قدرتها الاستيعابية البسيطة، تعد من اهم اسباب الزحامات التي تعاني منها العاصمة"، مبينا انه "قبل 2003 كان عدد السيارات يصل الى 450 الف مركبة وهو طبيعي بالنسبة الى سعة الشوارع في بغداد لكن العدد اصبح ضعف بـ 10 مرات الان، حيث وصل الى نحو خمسة ملايين سيارة في بغداد والى ستة ملايين ونصف الميلون في العراق".واضاف، :"تخسفات الشوارع والمطبات ووجود قسم كبيرمن الطرق متهالكة، فضلا عن ضعف الجانب الثقافي لبعض السائقين تجاه الارشدات المرورية ايضا من الاسباب"، مشيرا الى "التجاوزات الحاصلة على نهر الطريق من قبل المحال التجارية والاسواق".وتابع :"كل الجامعات والمدارس والوزارات، وتقارب اوقاتها بخصوص الدوام الرسمي، واكبر مراكز التسوق (الشورجة والسنك) في مركز العاصمة".ولفت الى ان "مديرية المرور لا تسجل المركبات ولكن العملية ضمن مسؤوليات الكمارك"، مبينا ان "بعض السيارات الموجودة في العارض لم تسجل الى الان".وبشأن اموال الغرامات المرورية، اوضح ان "الايرادات الحقيقة التي تدخل الى المرور هي رسوم تحويل الملكية، والتسجيل، ورسوم الطرق والجسور، وكلها تذهب الى وزارة المالية ويقرها البرلمان ضمن الموازنة ولا يعود منها شيء للمديرية"، لافتا الى انه "منذ العام 2003 الى الان لم تصرف لا حوافز ولا تخصيصات الى رجال المرور".وبين انه "تم استثناء 35 من اصل 112 تقاطع من القطع المبرمج، بالاضافة الى ان هنالك مشاريع على ان يتم عملها على الطاقة الشمسية".