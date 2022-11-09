التربية تعلن المباشرة بتوزيع الكتب المنهجية على تلاميذ المدارس الابتدائية

وذكرت وزارة التربية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "توجيهات وزير التربية، تلزم المديريات بضرورة النزول إلى الميدان بصورة مباشرة والشروع بتوزيع الكتب المدرسية بشكلٍ (عاجل)، حال استلامها من المخازن المركزية في الوزارة من دون تأخير، والعمل على تأمين النقص الحاصل بالكتب الدراسية للتلاميذ خلال الفصل الدراسي الأول".ودعت الوزارة، "مديري المدراس الابتدائية جميعهم إلى متابعة حصصهم المقررة من الكتب والتعجيل باستلامها والابتعاد عن السياقات الروتينية تجنبا للتأخير".وأضافت، أن "نسبة استلام الكتب المدرسية للمرحلة الابتدائية من المخازن المركزية وصلت إلى مراحل متقدمة ولازالت عملية الاستلام جارية إلى الآن".