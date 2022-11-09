الصحة تعلن حصول الموافقة على استحداث الدرجات الوظيفية للعلوميين

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "اللجنة المالية برئاسة النائبة محاسن حمدون رئيس السن وحضور عدد من اعضائها، استضافت الوكيل الاداري لوزارة الصحة توفيق وليد توفيق ومعاون مدير عام هيثم ناصر".واضاف، ان "اللجنة ناقشت مع وزير الصحة، استحداث الدرجات الوظيفية ومشكلة الروتين الاداري بين مجلس الخدمة الاتحادي ودائرة الموازنة في وزارة الصحة لاصدار الاوامر الادارية الخاصة بهم، فيما بين عن انتظار التصويت على قانون الموازنة العامة الاتحادية".وكشف الوكيل الاداري للوزارة وفقا للبيان، عن "حصول الموافقة على استحداث الدرجات الوظيفية للعلوميين ضمن وزارة الصحة وتشكيل خلية لانجاز الجدول الخاص بهم وارساله الى وزارة المالية لتمويل رواتبهم".وأكدت اللجنة في بيانها، على "ضرورة الوقوف مع هذه الشريحة المهمة خاصة في ظل الحاجة الماسة لخدماتهم، حيث طلبت المالية النيابية الكتب والمخاطبات الرسمية لمتابعة الاجراءات مع وزارة المالية".من جانب اخر تطرقت اللجنة، الى عدد من المواضيع الاخرى التي تمس حياة المواطنين منها قانون الضمان الصحي وموضوع اطلاق التمويل المالي، فضلا عن حصول الموافقة على شراء الاجهزة الطبية، وتأهيل مركز للاورام السرطانية، وتوفير الادوية من خلال الحصول على التخصيصات المالية.