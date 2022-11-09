التعليم تعلن نتائج القبول في قناة المتميزين

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي وافق على زيادة القبول في قناة الطلبة المتميزين الدراسين باللغة الإنكليزية الى نسبة 15% من خطة القبول للسنة الدراسية 2023/2022".وأضافت: "وفي هذا الصدد تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج قبول الطلبة من خريجي مدارس المتميزين وكلية بغداد الدارسين باللغة الانكليزية وتضمنت النتائج المنشورة في بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة قبول (1984) طالبا على وفق نسبة (15%) من مقاعد القبول المركزي".وأشارت الوزارة الى انها "وجهت الجامعات ببدء إجراءات تسجيل الطلبة واعتماد بيانات نتائج القبول المنشورة في الموقع الرسمي للوزارة وبوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة".