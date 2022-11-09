التعليم تمدد التقديم الى "الموازي"

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "يستمر التقديم الإلكتروني إلى الاستمارة الالكترونية للقناة عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة إلى غاية الساعة الثانية بعد منتصف النهار من يوم السبت الموافق 2022/11/12".