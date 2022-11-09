منخفض جوي يؤثر على العراق.. أمطار في هذه اليومين

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "من المتوقع ان تتأثر البلاد ابتدءا من يوم الجمعة 11/11/2022 بالمنخفض الجوي القادم من البحر الأحمر ليكون الطقس في:الجمعة:المنطقة الشمالية: طقس غائم جزئي مع تساقط امطار خفيفة تكون رعدية أحيانا في كل من (دهوك، وشمال أربيل، وشرق السليمانية) صباحا ويتحسن الطقس تدريجيا.المنطقة الوسطى: طقس غائم جزئي ويكون غائم في اقسامها الشرقية مع تساقط امطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا في كل من (مندلي والكوت وشرق محافظة بابل) خلال النهار ويتحسن الطقس تدريجيا.المنطقة الجنوبية: طقس غائم مع تساقط امطار خفيفة في (الديوانية والبصرة) ومتوسطة الشدة في كل من (الناصرية والسماوة والبصرة) تكون رعدية أحيانا.السبت:المنطقة الشمالية: طقس صحو.المنطقة الوسطى: طقس ما بين غائم جزئي ويكون غائم في اجزائها الشرقية وتساقط امطار متوسطة الشدة خلال النهار وتكون رعدية أحيانا في المناطق (المثنى والكوت والمسيب) فيها تكون ويتحسن الطقس تدريجيا مع فرصة تساقط زخات مطر خفيفة في بغداد ليلا.المنطقة الجنوبية: طقس غائم مع تساقط امطار خفيفة الشدة في (الناصرية والبصرة) ومتوسطة الشدة في (الديوانية والنجف) وتكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة خلال اليوم".وأشارت الهيئة الى ان "درجات الحرارة على العموم تنخفض قليلا يوم السبت".