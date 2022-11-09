وزير الصحة يعلن شمول الموظفين بقانون الضمان الصحي

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تنفيذا لاولويات البرنامج الحكومي في القطاع الصحي ترأس وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي رئيس مجلس ادارة هيئة الضمان الصحي في مقر الوزارة أجتماع مجلس ادارة هيئة الضمان الصحي وبحضور عدد من المسؤولين والخبراء في الوزارة وممثلي الوزارات والنقابات المعنية ومدراء تشكيلات هيئة الضمان الصحي".واضافت ان "الوزير أكد خلال الاجتماع على أهمية قانون الضمان الصحي وتفعيله من اجل رفع جودة الخدمات الطبية المقدمة، وان القانون يهدف الى رعاية ذوي الدخل المحدود والرعاية الاجتماعية فضلا عن شمول الموظفين بالخدمة المقدمة والتي ستكون بداية من القطاع الخاص والحكومي , وان هناك فئات معفية من التكلفة المادية الرمزية والاستفادة من تطبيق قانون الضمان الصحي".وأشارت الوزارة بحسب البيان الى انه "تم خلال الاجتماع مناقشة آليات تسجيل المشمولين بالضمان الصحي ، واستخدام الحوكمة الالكترونية بالتنسيق مع الامانة العامة لمجلس الوزراء ، من اجل تحقيق الكفاءة والفاعلية في الأداء".