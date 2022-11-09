وصفوها بـ”المختنقة”.. مواطنون يطالبون السوداني والشمري بالتدخل لفتح طرق الجادرية

وقال هؤلاء في أحاديث لـ السومرية نيوز، إن "منطقة الجادرية أصبحت لا تطاق بسبب كثرة قطع الطرق وما يترتب على ذلك من ازدحامات خانقة تؤثر على جميع المناطق القريبة منها".ورأى هؤلاء "ضرورة تدخل رئيس الوزراء ووزير الداخلية بهذا الأمر بشكل عاجل"، معتبرين أن "منطقة الجادرية تحولت الى منطقة مختنقة وأشبه بالثكنة العسكرية بسبب كثرة قطع الطرق واغلاقها المستمر من قبل الفوج الرئاسي".يشار الى أن منطقة الجادرية وسط العاصمة بغداد تُعد من أهم المناطق الحيوية وذلك لتواجد فيها جامعة بغداد ومؤسسات حكومية مهمة.