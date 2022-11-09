مطالبات لوزير الصناعة بإلغاء العقود المخالفة للقانون وإصلاح ما أفسده "الخباز"

وفي وقت سابق، أظهرت وثيقة وردت لـ السومرية نيوز، مخاطبة أمانة مجلس الوزراء، لوزارة الصناعة والمعادن بحقبة الوزير السابق، ومطالبتها بتنفيذ الآوامر الصادرة من الأمانة دون تسويف.وقال اقتصاديون، أن "العديد من العقود التي تم إبرامها لشركات الوزارة كان يشوبها فساد وأغلبها كان مخالفا للقانون والتعليمات النافذة".وطالب الاقتصاديون، وزير الصناعة الحالي خالد بتال، بـ"تصحيح مسار الوزارة للطريق الصحيح وانصاف المظلومين فيها والغاء كافة العقود المخالفة للقانون والتشريعات"، معربين "عن ثقتهم في أن يتمكن من إصلاح ما أفسده الوزير السابق".