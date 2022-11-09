تهديد بالإقالة.. نواب صلاح الدين يتحركون ضد المحافظ

وقال الكريم في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هناك تحركاً من قبل 8 نواب عن صلاح الدين، لاستجواب المحافظ إسماعيل الهلوب، بشأن عدة ملفات تتعلق بخروقات في مشاريع المحافظة".وأضاف، أنه "إذا لم تكن الإجابات مقنعة فسيتم التحرك بعدها نحو إقالة الهلوب".وفي 6 أيلول، كشف النائب عن محافظة صلاح الدين، مهدي تقي آمرلي، عن توجه لجمع تواقيع نيابية لسحب يد المحافظ إسماعيل الهلوب، فيما بين تقديم طلب لرئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي (آنذاك) بشأن هذا الموضوع.وذكر آمرلي في حديث لـ السومرية نيوز، أن "المبالغ التي صرفها محافظ صلاح الدين إسماعيل الهلوب منذ تسنمه المنصب، لم يحدث فيها أي تغيير بالمحافظة ولم نلمس أي شيء منها"، مبينا أن قراراته ضعيفة ونحن كنواب صلاح الدين غير راضين بهذا الوضع الجاري بالمحافظة من تهميش كبير لمناطق على حساب مناطق أخرى".إلى ذلك، يؤكد النائب عن صلاح الدين، محمد كريم البلداوي، لـ السومرية نيوز، أن "صلاح الدين تعاني من فساد استشرى في جميع مؤسساتها الخدمية والتربوية والتعليمية".