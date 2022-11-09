التعليم تصدر توجيهاً للكليات الأهلية

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العالي، اليوم الأربعاء، باعتماد الآليات والضوابط الخاصة بتكليف العمداء في كليات الطب.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "وجهت الجامعات الأهلية باعتماد الآليات والضوابط الخاصة بتكليف العمداء في كليات الطب وإجراء الامتحانات فيها وتشغيل مستشفياتها التعليمية وتفعيل برامجها في مجال التوأمة العلمية مع الجامعات العالمية".