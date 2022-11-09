اخماد حريق في ملعب الحبيبية شرقي بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بأخماد حريق اندلع داخل ملعب الحبيبية شرقي بغداد.



وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن" فرق الدفاع المدني اخمدت حريقا اندلع داخل منظومة البطاريات الكهربائية(الانارة) في ملعب الحبيبية شرقي بغداد".



واضاف انه "لم يتم تسجيل اي إصابات بشرية".