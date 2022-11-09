مصرع ثلاثة أشخاص بسقوط سيارتهم في نهر بذي قار

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بمصرع ثلاثة أشخاص بسقوط سيارة في نهر بمحافظة ذي قار.



وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "في قضاء الرفاعي وقع حادث سقوط عجلة في مشروع نهر الزيدية".



وأضاف المصدر أن "فرق الدفاع المدني قامت بعمليات الانقاذ باستخدام اجهزة القطع والفصل وتم انتشال ثلاث جثث مواطنين".