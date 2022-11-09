إصابة طالبين بحريق داخل الأقسام الداخلية في الكوفة

أفاد مصدر محلي، الأربعاء، بإصابة طالبين بحريق داخل الأقسام الداخلية في الكوفة بمحافظة النجف.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حريقاً اندلع مساء اليوم، في مبنى الأقسام الداخلية في الكوفة".

وأضاف المصدر أن "الحريق تسبب بإصابة طالبين اثنين بجروح".