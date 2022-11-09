النجف.. توضيح يخص حريق "الأقسام الداخلية"

اصدرت مديرية دفاع مدني النجف، توضيحاً يخص الحريق الذي اندلع في مبنى الأقسام الداخلية في الكوفة، فيما نفت جامعة الكوفة حدوث حريق.

وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان، "استخبرت مديريتنا بوجود حادث حريق في احد الاقسام الداخلية في قضاء الكوفة وعند وصول فرقنا تبين احتراق بورد كهرباء في احدى البنايات داخل غرفة الاستعلامات الواقعة في قضاء الكوفة مقابل بلدية الكوفة وبدون اصابات بشرية".

الى ذلك، نفت جامعة الكوفة في بيان "ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول حدوث حريق في الأقسام الداخلية".

وأضافت أن "الفيديو المنشور في احد مواقع التواصل الاجتماعي هو في شقة تقع في مدينة الكوفة قرب مرقد سفير الحسين مسلم بن عقيل (ع) استاجرها مجموعة من الطلبة وهو غير تابع للجامعة".

وكان مصدر محلي أفاد، اليوم الأربعاء، بإصابة طالبين بحريق داخل الأقسام الداخلية في الكوفة بمحافظة النجف.