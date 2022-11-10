التعليم تعلن تمديد باب تقديم المجموعة الطبية للكليات الاهلية

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، أن "التقديم الى قناة المنحة المجانية لتخصصات المجموعة الطبية في الجامعات والكليات الأهلية للعام الدراسي 2023/2022 تم تمديده الى غاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الاثنين المقبل الموافق 2022/11/14".