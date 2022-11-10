التربية تُعيد نشر جدول "تكييف المناهج" للمراحل الدراسية المنتهية

وذكرت الوزارة في بيان رد لـ السومرية نيوز، ان"جدول (تكييف المناهج) للمراحل الدراسية المنتهية (الصف السادس الابتدائي، الصف الثالث المتوسط ، الصف السادس الاعدادي) للعام الدراسي 2022 – 2023 سيتم اعادة نشره مرة أخرى".وأشارت الى ان "هذا الاجراء يندرج ضمن سياق زيادة الفائدة للتلاميذ والطلبة وتخفيف العبء عنهم في الامتحانات الوزارية".تكييف مناهج السادس الاعدادي (الفرع الإحيائي): -