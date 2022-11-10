احالة مدير عام الشركة العامة للصناعات المطاطية والاطارات الى التقاعد (وثيقة)

وبحسب وثيقة صادرة من وزير الصناعة وحصلت عليها السومرية نيوز فانه: "استنادا الى كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء والمتضمن عدم قيام الوزارة باتخاذ ما يلزم بشأن الغاء تمديد الخدمة الوظيفية لـ(يوسف محمد جاسم) مدير عام الشركة العامة للصناعات المطاطية والاطارات المكلف بتسيير اعمال وكيل الوزارة للتخطيط، الذي يعد مخالفة لاحكام قانون التقاعد، واستناداً للصلاحيات المخولة لنا بموجب القانون تقرر ما يأتي: -ـ احالة يوسف محمد جاسم مدير عام الشركة العامة للصناعات المطاطية والاطارات (والمكلف بتسيير اعمال وكيل الوزارة للتخطيط) الى التقاعد عملاً باحكام المادة الرابعة من قانون رقم (26) لسنة 2019 قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014.