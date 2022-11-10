حريق الوزيرية".. إصابة منتسبين اثنين من الدفاع المدني أثناء عملية البحث والتفتيش

السومرية نيوز – محليات

أفاد مصدر محلي، اليوم الخميس، بإصابة منتسبين اثنين من الدفاع المدني أثناء عملية البحث والتفتيش داخل بناية الوزيرية المحترقة.



وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "ضابطاً برتبة رائد من الدفاع المدني أصيب أثناء عمليات البحث عن المفقودين داخل قبو بناية الوزيرية المنهارة والمحترقة".

وأضاف المصدر انه "عند البحث عن المفقودين ايضاً داخل بناية حادث الوزيرية حدث انهيار جزء من المبنى ما تسبب بإصابة أحد منتسبي الدفاع المدني".

وتابع انه "تم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج".





