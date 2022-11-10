قرارات جديدة من التربية تخص الثالث المتوسط والسادس الإعدادي

السومرية نيوز – محليات

أصدرت وزارة التربية، اليوم الخميس، قرارات جديدة تخص الثالث المتوسط والسادس الإعدادي.



وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تقرر عدم شمول مادة اللغة العربية للسادس الإعدادي بفروعه كافة، وكذلك مادة الاجتماعيات للصف الثالث المتوسط بقرار "التكييف".

وأكدت الوزارة "استمرار تعليق الجزء (الثاني) لكتاب الرياضيات للصف الثالث المتوسط، الخاص بمدارس (التعليم العام ومدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد) للعام الدراسي (2022 - 2023)".