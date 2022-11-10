المالية تصدر اعماماً جديداً يخص تثبيت العقود

وبحسب وثيقة اطلعت عليها السومرية نيوز، وجهت وزارة المالية "إعماماً إلى الوزارات كافة، يحمل توقيع طيف سامي، تطالب فيه بتزويد الوزارة بالسرعة الممكنة، بالمعلومات المطلوبة الخاصة بالمتعاقدين ممن لديهم خدمة عقدية لا تقل عن سنتين، تمهيداً لتثبيتهم على الملاك الدائم".ووفقا للوثيقة، فإن "الإعمام يأتي استناداً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المتضمن تقديم وزارة المالية معلومات تفصيلية واضحة ودقيقة ومقادير الكلف المالية الحقيقية في حال تثبيت المتعاقدين ممن لديهم خدمة عقدية لا تقل عن سنتين فأكثر".