التربية تصدر توضيحاً بشأن نظام المحاولات (وثيقة)

أصدرت وزارة التربية، اليوم الخميس، توضيحا بشأن نظام المحاولات للعام الدراس 2021/2022.

وقالت الوزارة بحسب وثيقة اطلعت السومرية نيوز عليها، انه "الحاقا بكتابنا المرقم 19/ع/4/26076 في 7/11/2022 وبالنظر لورود عدة استفسارات نود ان نبين الاتي:-



يشمل الطلبة الراسبين بدرس او درسين للعام الدراس (2021/2022) بنظام المحاولات على العام الدراسي (2022/2023)، بغض النظر عن السنوات السابقة على ان لا تكون لديه محاولات سابقة".