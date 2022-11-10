مصرف حكومي يطلق وجبة سلف جديدة

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "المبلغ المذكور يمكن ان يحصل عليه من يزيد راتبه على (٧٥٠) لمنتسبي القوات الامنية والموظفين".واوضح ان "التقديم يتم من خلال تطبيق مصرف الرشيد"، مضيفا ان "بامكان من لديه سلفة سابقة التقديم على بطاقة كرديت كارد يبقى مدور تحت اليد".