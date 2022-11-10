نقيب الصحفيين يلتقي وزير النقل ويبحث معه سبل التعاون مع الأسرة الصحفية

وقالت النقابة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "نقيب الصحفيين العراقيين، رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب مؤيد اللامي التقى اليوم وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، وجرى خلال اللقاء بحث سبل دعم الصحفيين العراقيين وتخفيض أجور تذاكر السفر على متن الخطوط الجوية العراقية وكذلك تسهيل سفر الصحفيين في رحلات العلاج وحضور المؤتمرات والدورات التدريبية التي تعقد خارج العراق".واضافت انه "تم مناقشة كافة أوجه التعاون بين الوزارة ونقابة الصحفيين العراقيين من اجل أبراز الوجه المشرق للعراق ونقل الحقائق الى الرأي العام العالمي".من جانبه "هنأ وزير النقل رزاق محيبس نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي لفوزه للمرة الثانية على التوالي برئاسة اتحاد الصحفيين العرب عادآ ذلك الفوز مفخرة للعراق ومكانته المرموقة بين الدول العربية ، واشاد بالدور الفاعل والمؤثر لنقابة الصحفيين العراقيين ودورها المهني المتميز محليآ واقليميآ ودوليآ".