الدفاع المدني تعلن انتشال 3 جثث من بناية الوزيرية المحترقة

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، عن انتشال ثلاث جثث من بناية الوزيرية المحترقة وسط بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من انتشال ثلاث جثث من بناية الوزيرية المحترقة وسط بغداد".



وفي يوم الاحد الماضي، أعلنت مديرية الدفاع المدني، عن اندلاع حادث حريق داخل بناية مكونة من عدة طوابق بمنطقة الوزيرية تحتوي على مخازن للعطور.