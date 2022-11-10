الداخلية تعلن وصول مليون "بطاقة وطنية"

أعلنت وزارة الداخلية، الخميس، عن وصول مليون بطاقة وطنية ضمن الوجبة الأولى.



وقالت الوزارة في بيان، إنه "بمتابعة حثيثة من قبل وزير الداخلية عبد الامير الشمري، وصلت الوجبة الأولى من البطاقة الوطنية حيث بلغ عددها مليون بطاقة".



وأضاف البيان "ستباشر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بطبع الهويات المتراكمة بداية الأسبوع المقبل"، مشيرة الى أنه "من المؤمل ان تصل وجبة أخرى خلال الفترة القريبة المقبلة".