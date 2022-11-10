في الموصل.. ورشة حول مهارات الكتابة عن حقوق الاقليات

شهدت مدينة الموصل، إقامة ورشة تدريبية حول مهارات الكتابة عن حقوق الاقليات نظمها مركز نايا للتدريب الاعلامي.



وقال المركز في بيان، إنه "وبالتعاون مع مؤسسة ايزيدي ٢٤؛ اقمنا ورشة تدريبية حول مهارات الكتابة عن حقوق الاقليات لمجموعة من الصحفيين الشباب. واستمرت الورشة لمدة يومين".



ونقل البيان عن رئيس المركز ياسر اسماعيل، قوله إن "تدريب مجموعة من الصحفيين على الكتابة عن الاقليات يأتي ضمن مشروع دعم وسائل اعلام الاقليات المدعوم من قبل منظمة انترناشونال ميديا سبورت".

وأضاف أن "الهدف من ذلك هو تطوير الصحفيين وتمكينهم من الكتابة عن الاقليات الدينية في العراق"، مشيراً الى أن "هناك مجموعة من التدريبات التي نفذت لوسائل اعلام الاقليات تخص الكتابة عن الاقليات وادارة مواقع التواصل الاجتماعي وتسويق المحتوى".