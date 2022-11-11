حادث مأساوي.. مصرع فتاتين إثر انقلاب عجلة غربي بغداد (صور)

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بمصرع فتاتين إثر انقلاب عجلة غربي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "فتاتين لقيا مصرعهن نتيجة إثر انقلاب عجلة نوع موستنك على طريق الغزالية السريع".



وأضاف أن ان الحادث وقع نتيجة مطاردة عجلة نوع جارجر لعجلة الفتيات"، مشيرا الى انه "تم القبض على صاحب العجلة الثانية ضمن منطقة السيدية".