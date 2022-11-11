يمارس النصب والاحتيال.. القبض على مدني ينتحل صفة منتسب بالشرطة في نينوى

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تنفيذا لتوجيهات مدير عام الشؤون الداخلية والامن اللواء حسن الغنامي حول متابعة قواطع المسؤولية وكل من تسول له نفسه انتحال صفة رجل الشرطة، والتأكيدات على كسب ثقة وتعاون المواطنين من خلال إجراء المقابلات المستمرة معهم والسماع لشكاويهم وإيجاد الحلول المناسبة لها، ورد إخبار عن وجود شخص مدني يدعى (ف.ا.م) يقوم بأنتحال صفة رجل شرطة لغرض النصب والاحتيال على المواطنين الذين لديهم معاملات في مديرية البطاقة الوطنية الموحدة / نينوى واخذ مبالغ مالية منهم بحجة اصدارها لهم، دونت أقوال المشتكي والذي جاء فيها قيام المتهم بأخذ مبلغ مالي وقدره (مائة وخمسون ألف دينار) مع معاملة إصدار بطاقة وطنية".واضافت أنه "تم عرض المعلومات على القضاء الذي قرر إصدار أمر القبض على المتهم وفق القرار 160 لسنة 1983 وإجراء التحري الأصولي بحقه.على الفور"، مبينة أنه "تم الإيعاز الى مفارز الشؤون الداخلية المنتشرة في مدينة الموصل لغرض التعرف والاستدلال على مكان تواجد المتهم الهارب، وتم التوصل الى محل سكنة الكائن في منطقة باب الجديد، اذ تم نصب كمين محكم وبأشراف مدير شؤون نينوى في ساعة متاخره من الليل وأثمرت الجهود بالقبض عليه".وتابعت أنه "دونت أقواله التي اعترف فيها بالنصب والاحتيال على المواطنين واخذ مبالغ مالية"، مشيرة الى انها "عرضت الكيفية على قاضي الشؤون الذي قرر توقيف المتهم وإحالته مع الاوراق الى المحكمة المختصة".