تزامناً مع الامطار.. الكهرباء تصدر عدة توجيهات بشأن المغذيات

وقال المتحدث باسم الوزارة، احمد موسى، إن "وزير الكهرباء أجرى جولة ميدانية على مراكز السيطرة في جانبي الكرخ والرصافة ومدينة الصدر للوقوف على أمكانية جاهزية الخطوط الناقلة واعادة المغذيات التي انفصلت بسبب سوء الاحوال الجوية".وأضاف، أن "الوزير شدد على الحاكمية القصوى لاستثناء مغذيات المستشفيات ومشاريع المياه ومحطات تصريف المياه الثقيلة واعانة كوادر امانة بغداد والدوائر البلدية لتصريف المياه التي تتجمع في شوارع".وبين موسى، أنه "وجه جميع تشكيلات العراق لمراعاة حاكمية الشبكة والمرابطات بشكل كامل وفتح المخازن امام تجهيز المواد الحاكمة وعدم التاخير باعادة اي من المغذيات التي انفصلت بسبب سوء الاحوال الجوية".