اخماد حريق اندلع داخل "اكشاك" تجارية في كربلاء (صور)

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فرقنا تمكنت من اخماد حريق اندلع داخل ثلاث اكشاك تجارية تجاوز مشيدة من ألواح السندويج بنل سريع الإشتعال في منطقة كنطرة السلام مركز محافظة كربلاء المقدسة".وأضافت، أن "بناء الاكشاك التجارية الثلاثة تم بطريقة مخالفة لتعليمات السلامة".