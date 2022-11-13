مرصد بيئي: أغلب الأمطار في العراق تهدر دون فائدة

وقال المرصد في بيان صحفي، إن "الأمطار هذه السنة سقطت مبكرةً بالعراق، عكس السنين الماضية"، مبيناً أنه "بمرور السنين شهدت البلاد انخفاض لكميات الامطار بسبب تغييرات المناخ التي تعتبر العراق من البلدان تأثراً بها".وأضاف، أن "الأمطار اغلبها تهدر من دون الفائدة منها، بسبب فقدان المشاريع الاستثمارية المائية والبيئية"، مبينا أن "نحو 75 % تهدر في الشوارع والطرق وتذهب مع مياه المجاري، او تكون مستنقعات وتجمعات مائية وتتبخر".وتابع أن "20% منها تغذي مستجمعات المياه السطحية مثل الانهر، البحيرات، الاهوار، والاراضي الزراعية"، موضحاً أن "عدة محافظات تعتمد بزراعتها على هذه الأمطار".وأشار المرصد إلى أن "5% المتبقية منها تجد طريقها الى مكامن المياه الجوفية"، داعياً الحكومة الى "وضع خطط وتنفيذ حلول سريعة لاستثمار هذه المياه التي تحل جزء كبير من مشكلة البلاد".