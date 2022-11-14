القضاء يبت بالحبس الشديد بحق مسربي اسئلة امتحانات الثالث المتوسط

وذكر مجلس القضاء الاعلى، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المجرمين قاما بتسريب اسئلة الامتحانات المدرسية للصف الثالث المتوسط عام 2022".وأضاف أن "الحكم بحق المجرمين يأتي وفق احكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 132 لسنة 1969 / الفقرة اولاً /1و2 منه وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 واستدلالاً باحكام المادة 132/ 3 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969".