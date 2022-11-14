رئيس الجمهورية: ضرورة توفير المتطلبات التي يحتاجها العمل الصحفي

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رشيد أستقبل، اليوم الاثنين في قصر السلام ببغداد، وفداً ضم نُخبة من الأكاديميين و المحللين والصحفيين والكتّاب العراقيين".وأضاف، أنه "وفي مُستهل اللقاء، قدّم أعضاء الوفد التهاني الى الرئيس بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية"، مشيرين الى أن "انتخابه أنهى الانسداد السياسي في البلد، مُبدين تفاؤلهم في أن تكون رئاسة الجمهورية تحت ظل الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد امتداداً لمسيرة الرئيس الأسبق جلال طالباني، فيما ثمّن الرئيس المشاعر الطيبة لأعضاء الوفد".وأشار البيان الى أن "رئيس الجمهورية أكّد الدور المهم الذي يضطلع به الأكاديميون والإعلاميون والكتّاب في البلد عبر إيصال صوت المواطن الى الجهات الرسمية، وكذلك تقويم العمل الحكومي وإثرائه عبر الدراسات والأبحاث في مختلف الاختصاصات، سيما في الجانب الاقتصادي"، مؤكداً "رغبته للاطلاع على الدراسات والأبحاث الصادرة عن النُخب والكفاءات العراقية والاستفادة منها".وتابع، أن "رشيد أشار الى ضرورة إيلاء الأكاديميين والمفكرين والصحفيين الاهتمام والدعم، للاستفادة من خبراتهم لتعزيز عمل مؤسسات الدولة"، لافتاً الى "أهمية معايير المهنية والموضوعية وحماية السلم الأهلي والمجتمعي ونبذ الفرقة والإشاعات التي تسعى الى تعكير صفو الرأي العام".وأتم البيان، أن "عبد اللطيف جمال رشيد نوه الى التضحيات الجسيمة التي بذلها الصحفيون والإعلاميون العراقيون خلال السنوات المنصرمة في سبيل إيصال الكلمة الحرة"، لافتاً الى "ضرورة توفير كل المتطلبات الضرورية التي يحتاجها العمل الصحفي في البلد وحماية الصحفيين والإعلاميين وبما يُمكّنهم من أداء رسالتهم الإنسانية بموضوعية ومهنية".