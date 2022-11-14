الأنواء تعلن تأثر العراق بمنخفض جوي: امطار غزيرة خلال الأيام المقبلة

وبحسب تقرير للهيئة ورد لـ السومرية نيوز، فإن "العراق سيتأثر خلال يومي الأربعاء والخميس بمنخفض جوي يسبب تساقط الأمطار في بغداد وباقي المحافظات".وحذرت الأنواء الجوية، من احتمالية "حدوث سيول في بعض الأماكن من الحدودي مع إيران والأقسام الشمالية من المنطقة الشمالية (ميسان، الكوت، ديالى، سليمانية، أربيل".وأكدت الهيئة، أن "المنخفض الجوي سيبدأ بالانحسار بدءاً من ظهر الخميس، ويتحسن تدريجيا ابتداءً من الأقسام الغربية من البلاد، في حين ستبقى الأقسام الشرقية تحت تأثر هذا المنخفض، وتكون الأمطار متوسطة إلى خفيفة في تلك المناطق".