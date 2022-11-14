إعلان نتائج القبول للتعليم الحكومي الخاص الصباحي

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "النتائج المنشورة في بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة تضمنت قبول (27616) طالبا من خريجي السنة الدراسية 2022/2021 و(2379) طالبا من خريجي السنة الدراسية 2021/2020 فيما بلغت أعداد المقبولين في كليات المجموعة الطبية ضمن هذه القناة (3053) طالبا".ودعت الوزارة، الطلبة المقبولين الى الشروع بإجراءات التسجيل والمباشرة في الجامعات اعتبارا من يوم غد الثلاثاء الموافق 2022/11/15.يذكر أن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي (الموازي) قد تنافس على مقاعده في التخصصات كافة (45575) طالبا ممن تنطبق عليهم ضوابط التقديم التي نصت على أن لا يقل معدل الطالب المتقدم عن ثلاث درجات عن الحد الأدنى للقبول في كليات المجموعة الطبية، وأربع درجات عن الحد الأدنى للقبول في كليات المجموعة الهندسية، وخمس درجات عن الحد الأدنى للقبول في كليات العلوم، وست درجات عن الحد الأدنى للقبول في باقي التخصصات.