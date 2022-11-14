السوداني يوجه بتسريع إجراءات الإعلان عن مشروع تحلية مياه البحر

وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، عقدت هيئة المستشارين اجتماعاً خاصاً لتسريع الإعلان عن مشروع تحلية مياه البحر في محافظة البصرة".وكرّس الاجتماع، الذي حضره وزير الكهرباء ومحافظ البصرة وممثلي وزارات الإسكان والإعمار والموارد المائية، إضافة الى المكتب الاستشاري النمساوي (ILF)، "للبدء بالخطوات العملية للمشاريع المعنية، التي ستُوجّه نحو تحلية المياه، وتشييد محطّة كهربائية جديدة، إضافة الى توفير المياه لرفع طاقات المكامن النفطية"، وفق البيان.وكان السوداني، قد وجّه "بالعمل على استقطاب أفضل الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال وحشد الجهود للإعلان عن هذا المشروع وتهيئة مستلزماته الفنية".