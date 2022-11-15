مجلس الخدمة يحدد موعد مقابلات حملة الشهادات العليا

وأعلن الناطق الرسمي للمجلس وسام اللهيبي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، عن "موعد مقابلات حملة الشهادات العليا المشمولين بقانون رقم ٥٩ لسنة ٢٠١٧ من العلوميين واعتبارا من يوم الاحد المقبل ٢٠٢٢/١١/٢٠".وبين اللهيبي ان "المقابلة ستكون في مقر مجلس الخدمة العامة الاتحادي وحسب الموعد المبين اعلاه للذين سيتم اشعارهم برسائل عبر البريد الالكتروني لحضور المقابلة ".ودعا المتقدمين الى "متابعة ايميلاتهم لاستلامهم اشعار من المجلس يبين لهم موعد المقابلة والمكان والزمان ".واشار اللهيبي الى ضرورة مراعاة الجوانب التالية من قبل المتقدمين لإكمال إجراءات المقابلة :1- المستمسكات الثبوتية المطلوبة (هوية أحوال المدنية / البطاقة الموحدة أو جواز سفر نافذ أو بطاقة الناخب + بطاقة السكن أو تأيد سكن) بالنسخة الاصلية ونسخة عنها بصورة ورقية.2- وثيقة تخرج، الامر الجامعي، البحوث، الدورات، هوية النقابة، الاعمال التطوعية، ممارسة المهنة، العمل السابق او الحالي فيما اذ وجد .3 - الالتزام بالحضور الى مقر مجلس الخدمة العامة الاتحادي الكائن في منطقة العلاوي / قرب جامع ابن بنية مقابل المحطة العالمية لسكك الحديد ويكون الحضور قبل ساعة من موعد المقابلة لكل وجبة .4- في حال عدم حضور المقابلة يتحمل المتقدم نتيجة الاستبعاد.