بعد أغلاقه للصيانة.. أعادة فتح جسر الأمانة في بغداد (صور)

السومرية نيوز – محليات

أفاد مراسلنا، اليوم الثلاثاء، بأعادة فتح جسر الأمانة في بغداد وذلك بعد ساعات من اغلاقه لأعمال الصيانة.



وقال المراسل، ان "أمانة بغداد أعادة فتح جسر الأمانة في العاصمة بغداد بعد وضع "جگ" اسفله والمباشرة بأعمال الصيانة بعد تعرضه لحادث دخول كسارة "البوكلين" فيه يوم أمس".

وأضاف ان "أغلاق الجسر لساعات تسبب بزحام خانق على سريع محمد القاسم يمتد لمئات الأمتار".

وشكلت امانة بغداد يوم أمس، فريقا فنيا لصيانة جسر الامانة الذي تعرض لحادث اليوم بالتنسيق مع المديرية العامة للمرور.