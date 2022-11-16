انقطاع شبه تام للتيار الكهربائي في الديوانية

وقال مراسل السومرية، إن "محافظة الديوانية شهدت انقطاعاً شبه تام للتيار الكهربائي منذ الساعة الثالثة فجرا وحتى الان".بدوره، أعلن فرع توزيع كهرباء الديوانية، استنفار كبير وشامل لجميع ملاكات الفرع لمعالجة ومتابعة جميع العوارض الفنية للشبكة الكهربائية بسبب سوء الأحوال الجوية.وأكد فرع الكهرباء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "استنفار الملاكات الهندسية والفنية فيه لتصليح ومعالجة جميع المغذيات التي تحدث عليها أعطال بالتنسيق العالي مع شعبة الشكاوي والقطاعات والصيانات".وأضاف، أنه "تم توجيه قسم مخازن الفرع على توفير وتجهيز جميع القطاعات بالمواد ألتي تحتاجها للشبكة الكهربائية لسرعة إصلاح جميع الأعطال والعوارض الفنية".